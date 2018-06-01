«Московская смена» пригласит юных жителей Коптева на празднование Дня защиты детей

Три десятка детей из Коптева станут участниками мероприятия в рамках реализации программы летнего отдыха «Московская смена-2018». Об этом сообщили в центре социальной помощи семье и детям «Коптево», воспитанники которого присоединятся к праздничной программе.

— Встреча «Счастливое детство», приуроченная ко Дню защиты детей, состоится в пятницу, 1 июня, в парке «Березовая роща», — уточнили в центре.

В программе — мастер-классы, игры с ростовыми куклами, танцы и музыка.

Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Летний отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (ео)