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«Московская смена» пригласит юных жителей Коптева на празднование Дня защиты детей
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«Московская смена» пригласит юных жителей Коптева на празднование Дня защиты детей 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Три десятка детей из Коптева станут участниками мероприятия в рамках реализации программы летнего отдыха «Московская смена-2018». Об этом сообщили в центре социальной помощи семье и детям «Коптево», воспитанники которого присоединятся к праздничной программе.
— Встреча «Счастливое детство», приуроченная ко Дню защиты детей, состоится в пятницу, 1 июня, в парке «Березовая роща», — уточнили в центре.
В программе — мастер-классы, игры с ростовыми куклами, танцы и музыка.
Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Летний отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (ео)
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