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В Подмосковье спасатели познакомят детей с правилами поведения на водных объектах
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В Подмосковье спасатели познакомят детей с правилами поведения на водных объектах 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Акция по обеспечению безопасного отдыха «Месячник безопасности на водных объектах» стартовала в Подмосковье в пятницу, спасатели познакомят детей с правилами поведения на водных объектах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.
«С 1 по 30 июня в регионе будет проходить «Месячник безопасности на водных объектах», включающий в себя комплекс профилактических и надзорных мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей. Особое внимание будет уделено профилактической работе с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях», — говорится в сообщении.
В детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным и сезонным пребыванием детей инспекторы будут проводить уроки безопасности, объясняя детям в теории и на практике правила поведения на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим.
В период «Месячника безопасности» с целью выявления «диких» пляжей и контроля за санкционированными местами отдыха будут организованы межведомственные рейды с участием сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и Госадмтехнадзора. В частности, инспекторы будут проверять наличие знаков с информацией о запрете купания в опасных местах.
Статистика последних лет свидетельствует о том, что большинство несчастных случаев на воде произошло в непредназначенных для купания местах. Поэтому усилия МЧС Московской области и муниципалитетов направлены на увеличение количества оборудованных пляжей в регионе.
За последние пять лет количество официальных пляжей, отвечающих требованиям безопасности, увеличилось в 2,5 раза. В купальный сезон 2018 года подготовлено более 200 благоустроенных мест массового отдыха у воды. До 10 июня все они будут освидетельствованы и допущены к эксплуатации в соответствии с заявками владельцев.
Патрулирование водных объектов Подмосковья будет осуществляться не только в период «Месячника безопасности», но и всего купального сезона. Планируется, что более 1,5 тысяч человек и свыше 300 единиц техники обеспечат безопасность в Подмосковье в этот летний сезон.
Помимо этого, стартует Всероссийская акция «Научись плавать» с привлечением профессиональных инструкторов и специалистов. За период прошлого купального сезона удалось привлечь к акции более 37 тысяч детей в 547 образовательных организациях Подмосковья, что позволило значительно снизить уровень гибели и травматизма детей на водных объектах. В текущем году количество обученных плаванию и правилам поведения на воде детей планируется увеличить в 1,5 раза.
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