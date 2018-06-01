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В районе Коньково стартует проект «КультЛето»
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В районе Коньково стартует проект «КультЛето» 

Коньково 50 минут назад
Фото: Коньково
Проект «КультЛето» стартовал в прошлом году и оказался очень востребован у ребят, поэтому его решили повторить и в этом году. 1 июня в рамках программы городского летнего отдыха для детей и взрослых в 170 культурных центрах Москвы начнут работать познавательные и развлекательные кружки и секции. В этом сезоне программа расширилась — были добавлены занятия для взрослых.
Одной из площадок программы станет центр культуры «Сцена», расположенный в районе Коньково. Программа будет ориентирована на детей от 8 до 15 лет. Записаться на занятия можно онлайн или по телефону: (495) 330-14-22.
В июне и в августе в «Сцене» дети от 8 до 15 лет могут поучаствовать в летнем интенсиве, посвященном теме экологии. Ребят ждут мастер-классы, экскурсии в музей Дарвина, интеллектуальные викторины, квесты и защита собственного проекта.
А с 13 по 17 августа заработает летняя киношкола. Дети в возрасте от восьми до 15 лет изучат процесс создания фильма от идеи, написания сценария, подбора локаций, кастинга актеров и съемок до монтажа и премьеры. Помимо практических и творческих занятий, участники посетят Музей кино на ВДНХ, научатся анализировать фильмы и узнают об основных этапах развития этого вида искусства.
В июне, июле и августе будет работать летняя театральная школа, в июле — школа живописи. Также для ребят от 8 до 10 лет подготовили уникальную программу, позволяющую за короткий срок освоить собственный песенный репертуар, занятия будут проводиться в июле.
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