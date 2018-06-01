«Новотранс» оказал поддержку воспитанникам детского дома «Дружба» в Кемеровской области

«У большинства из нас с детства всегда был кто-то рядом, кто поддерживал в разные моменты жизни: семья, товарищи, друзья, просто близкие люди. Воспитанники детских домов лишены этой поддержки, тепла и заботы. Вместе мы в силах помочь тем, кому тяжелее всего, тем, кто по ряду причин идет по жизни один, тем, кому совсем не на кого надеяться, постараться сделать их жизнь хотя бы немного счастливее. В Международный день защиты детей сотрудники холдинга подарили ребятам настоящий праздник, оказав им личную поддержку», — сказала первый заместитель генерального директора ГК «Новотранс» Алина Гончарова.

В детском доме «Дружба» свыше 80 воспитанников в возрасте от 7 до 16 лет. На собранные сотрудниками ГК «Новотранс» средства для ребят были приобретены одежда, обувь, предметы быта, продукты, бытовая электроника и многое другое. Поддерживать детдом холдинг намерен и в дальнейшем. Группа компаний в лице ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие „Новотранс“ взяла шефство над учреждением.