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«Новотранс» оказал поддержку воспитанникам детского дома «Дружба» в Кемеровской области
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«Новотранс» оказал поддержку воспитанникам детского дома «Дружба» в Кемеровской области 

РЖД-Партнер 51 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
«У большинства из нас с детства всегда был кто-то рядом, кто поддерживал в разные моменты жизни: семья, товарищи, друзья, просто близкие люди. Воспитанники детских домов лишены этой поддержки, тепла и заботы. Вместе мы в силах помочь тем, кому тяжелее всего, тем, кто по ряду причин идет по жизни один, тем, кому совсем не на кого надеяться, постараться сделать их жизнь хотя бы немного счастливее. В Международный день защиты детей сотрудники холдинга подарили ребятам настоящий праздник, оказав им личную поддержку», — сказала первый заместитель генерального директора ГК «Новотранс» Алина Гончарова.
В детском доме «Дружба» свыше 80 воспитанников в возрасте от 7 до 16 лет. На собранные сотрудниками ГК «Новотранс» средства для ребят были приобретены одежда, обувь, предметы быта, продукты, бытовая электроника и многое другое. Поддерживать детдом холдинг намерен и в дальнейшем. Группа компаний в лице ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие „Новотранс“ взяла шефство над учреждением.
»Мы благодарны руководству и сотрудникам ГК «Новотранс», которые посчитали важным помочь детям, оставшимся без родителей, без их любви и защиты. Очень рады, что есть искренние люди, способные привнести в жизнь ребят радость, дать им возможность увидеть мир интересным, многообразным и праздничным», — сказала директор детского дома № 7 «Дружба» Татьяна Савинова.
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