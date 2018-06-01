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Уроки спортивной дружбы 

Управа района Крюково 38 минут назад
Фото: Управа района Крюково
2 июня 2018 года в Крюково в спортивном клубе «Феникс» (корп. 1651) пройдет спартакиада среди многодетных семей. Начало соревнований в 11.00.
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» в мае и июне 2018 года проводит окружные отборочные туры Спартакиады среди многодетных семей столицы.
Футбол, хоккей, борьба, плаванье, бокс — в этих и многих других спортивных дисциплинах дети из многодетных семей столицы достигают серьезных результатов. Эти достижения определяются не только спортивными традициями отдельных семей, но и растущим стремлением всего общества к здоровому образу жизни. Конечно, в большом спорте не бывает без здоровой конкуренции, но командный дух и умение уважать наставника, понимать и поддерживать партнеров — важнейшие слагаемые и для победы, и для того, чтобы не пасть духом после поражения.
Ставшая традиционной ежегодная Спартакиада среди многодетных семей — одно из мероприятий, в котором проявляются удивительные способности большой семьи действовать синхронно и сообща, понимая друг друга с полуслова. Программа Спартакиады традиционно состоит из заданий, которые не требуют от участников серьезной физической подготовки, но проверяют семьи на сплоченность и способность к командной работе: «змейка», «семейная эстафета», перетягивание каната. Задания подобраны так, чтобы в них могли участвовать и родители, и дети.
Вот что говорят о спартакиаде многодетные мамы и папы, принимавшие в ней участие в 2016-2017 годах.
Чагаев Игорь, отец троих детей из ЗАО: «Спартакиада — это замечательный культурный досуг для многодетной семьи. Дети видят, что вместе с родителями не только варится каша, но и проводятся соревнования, где можно не только участвовать, но и победить. Другие люди, которые еще не решились добавить себе детей, видят, что дети — это не только большая нагрузка на семейный бюджет, но и иное качество жизни. Могу отметить, что команды, состоящие преимущественно из одной-двух семей — более сплоченные, они складнее работают. Командам с разношерстным составом сложнее. Например, наша команда показала высокие результаты в перетягивании каната, несмотря на то, что я был единственным мужчиной. Командный импульс — это то, что присуще многодетным семьям».
Потапов Валерий, папа 4 детей из САО: «Детей нужно вытягивать на улицу, а иначе они могут привыкнуть к компьютеру и телефону. Подобные мероприятия — это не только весело и приятно, но и позволяет выйти за рамки повседневности. Главное в таких стартах — это не победа, а участие!»
Виктория Дарчиева из ВАО (участвовала в Спартакиаде 2017с грудным младенцем в слинге): «Мы все и всегда делаем вместе. Я вожу своих детей на тренировки, участвую с ними в соревнованиях. Сегодня было очень весело и интересно, это очень сплочает и заряжает позитивом», — говорит Виктория Дарчиева.
Фото http://oms.msk.ru/spartakiada-project/
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