Депутаты Совета депутатов МО Новогиреево устроили праздники для детей района

Муниципальные депутаты Кира Змиева и Мария Лопухина организовали два праздника ко Дню защиты детей — 31 мая и 1 июня.

Настоящий праздник для детей-инвалидов, проходящих курс реабилитации в Центре «Гросско», расположенном на Зеленом проспекте, состоялся 31 мая. Детям показали кукольный спектакль «У самого синего моря», затем перед юными зрителями выступили детские вокальные коллективы, в составе которых тоже были дети с ограниченными возможностями здоровья. Больше сорока детей, проходящих реабилитацию опорно-двигательного аппарата, получили подарки от новогиреевских депутатов.

Второй праздник состоится сегодня, 1 июня. Детей, проживающих в районе Новогиреево, депутаты пригласили в Московский драматический театр на Перовской, где им покажут детский спектакль «Муха-Цокотуха». Участников праздника ждут весёлые конкурсы и, конечно же, подарки.