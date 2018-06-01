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Депутаты Совета депутатов МО Новогиреево устроили праздники для детей района
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Депутаты Совета депутатов МО Новогиреево устроили праздники для детей района 

Управа района Новогиреево 30 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Муниципальные депутаты Кира Змиева и Мария Лопухина организовали два праздника ко Дню защиты детей — 31 мая и 1 июня.
Настоящий праздник для детей-инвалидов, проходящих курс реабилитации в Центре «Гросско», расположенном на Зеленом проспекте, состоялся 31 мая. Детям показали кукольный спектакль «У самого синего моря», затем перед юными зрителями выступили детские вокальные коллективы, в составе которых тоже были дети с ограниченными возможностями здоровья. Больше сорока детей, проходящих реабилитацию опорно-двигательного аппарата, получили подарки от новогиреевских депутатов.
Второй праздник состоится сегодня, 1 июня. Детей, проживающих в районе Новогиреево, депутаты пригласили в Московский драматический театр на Перовской, где им покажут детский спектакль «Муха-Цокотуха». Участников праздника ждут весёлые конкурсы и, конечно же, подарки.
Фото — Александр Калугин.
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