Пять мировых музеев, интересных детям

Сотрудники «Артгида» к Международному дню защиты детей выбрали из числа музеев, в которых они побывали, пять таких, в которых будет интересно детям всех возрастов.

Музей Train World, Брюссель

«Какое бессмысленное для искусствоведа времяпрепровождение — поход в музей паровозов», — с тоской подумала я, когда туристический офис Visit Brussels добровольно-принудительно отправил нашу журналистскую искусствоведческую группу в музей Train World. Но мысли о побеге испарились, как только мы вошли в здание вокзала Схарбек, где в мае 2015 года открылся ведомственный (как мы бы выразились) музей Национального общества железных дорог (SNCB).

Бельгия стала одной из первых стран континентальной Европы, оценившей все преимущества (скорость и комфорт) нового транспорта, что моментально вылилось в строительство километров и километров железнодорожных путей, соединивших Брюссель с самыми отдаленными уголками королевства. К 1966 году, когда в Бельгии навсегда ушел в депо последний паровоз, в коллекции бельгийского железнодорожного оператора — Национального общества железных дорог — насчитывалось порядка 200 «транспортных средств» — от отдельных (конечно же, образцово-показательных) вагонов и локомотивов до целых железнодорожных составов разной истории (жемчужиной собрания является шикарный королевский поезд — Belle Epoque на колесах).

АртГид

Впрочем, бельгийцы не всегда ценили свои паровозы. Несколько десятилетий коллекция простояла буквально под открытым небом (что, естественно, сильно сказалось на ее сохранности), пока в конце 1980-х генеральный директор SNCB Морис Паж не начал лоббировать на самом высоком уровне создание музея, посвященного железнодорожному транспорту и шире — культуре путешествия музея в Брюсселе.

Как уже говорилось, музей Train World, экспозиционную сценографию которого создал знаменитый бельгийский иллюстратор и автор комиксов Франсуа Шюитен, открылся в 2015 году и сразу же вошел в десятку топовых достопримечательностей бельгийской столицы, именно потому, что, в отличие от классических музеев, здесь не скучно именно детям. Train World — это не только увлекательное путешествие в историю техники и в европейскую повседневность XIX–XX веков, но и виртуозное исследование социологии путешествия по железным дорогам, по которым на протяжении двух последних столетий передвигались все — от бродяг до королей.

В музее можно побыть машинистом знаменитого парового еще локомотива La Pays de Waes — старейшего из сохранившихся в континентальной Европе, вообразить себя дорожным смотрителем (домик которого реконструирован с особой тщательностью), испытать метафизический ужас, заглянув в вагон для скота, в котором нацисты депортировали заключенных в лагеря смерти (правда, именно этот конкретный вагон вместе с узниками «угнали» бельгийские сопротивленцы) и перенестись в благополучные 1970-е, отправившись в виртуальное путешествие из делового Брюсселя в артистический Париж в шикарном вагоне первого класса, где сегодня экспонируются атрибуты делового и творческого человека (хотя признаемся, что трубка и печатная машинка хороши лишь в нерабочем состоянии). А еще каждый ребенок (да и взрослый тоже) с помощью тренажера-симуляции может на несколько минут стать машинистом скоростного поезда Thalys, и это совершенно безопасно для всех участников игры.

Музей на набережной Бранли, Париж

20 июня 2006 года президент Франции Жак Ширак открыл Музей на набережной Бранли, который соединил в себе до этого разрозненные по многочисленным парижским музейным коллекции «незападного искусства» (то есть творчества и культуры народов Африки, Азии, Океании, обеих Америк и даже немножечко России, которая представлена шаманской Сибирью и крайним Севером). Появление такого музея для его создателей (политика Жака Ширака и специалиста по «примитивному искусству» Жака Кершажа) было политическим жестом — символом новой Франции, страны равенства множества культур, а также омажем чаще всего анонимным творцам из Африки, Полинезии и Океании, которые на рубеже XIX и XX веков вдохновляли пионеров авангарда от Пикассо и Бранкузи до Андре Бретона сотоварищи.

АртГид

Здание музея, построенное Жаном Нувелем на месте унылой бетонной офисной коробки 1960-х, сразу стало такой же достопримечательностью левого берега Сены, как и Эйфелева башня. Нувель ни на йоту не отступил от своей первоначальной концепции: «Это будет музей, построенный вокруг одной коллекции, где все сделано для того, чтобы расцвели эмоции, — мечтал он. — Место, отмеченное символами леса, реки, призраками смерти и забвения». Реализованный проект оказался даже более впечатляющим, чем его описание. Чего стоит хотя бы вертикальное озеленение выходящего на набережную фасада здания, созданное ботаником Патриком Бланом, или окружающий разноцветный кубический объем здания сад, в котором собраны растения со всего мира.

Внутри музей не менее впечатляет, чем снаружи. И не только своим потрясающим собранием, но и принципами экспонирования, которые диаметрально противоположны тому, к чему мы привыкли в классическом музее или в «белом кубе» музея современного. Двигаясь по пандусу «реки времени», в которой сливаются слова всех языков мира, мы попадаем в африканскую деревню, кривые улочки и теплые округлые стены домов, которые на самом деле зонируют пространство музея, превращая экскурсию по нему (к тому же полностью адаптированную для людей с инвалидностью) в путешествие вокруг света.

Мария Кравцова, шеф-редактор

Музей естествознания, Лондон

Лондонский Музей естествознания обладает коллекцией, неизменно вызывающей восторг у детей: чего стоил огромный скелет диплодока по имени Диппи, до недавнего времени встречавший гостей при входе. Впрочем, скелет тридцатиметрового синего кита, сменивший Диппи в 2017 году, пользуется не меньшей популярностью. Заменив динозавра китом, сотрудники желали привлечь внимание посетителей к проблеме исчезновения ныне существующих видов. Среди других хитов музея — механическая модель тираннозавра, расположившаяся в отделе, посвященном древним ящерам, и коллекция метеоритов.

АртГид

Изначально собрание формировалось как часть Британского музея, но вскоре переросло его и переселилось в нынешнее здание, построенное в 1873–1880 годах по проекту Фрэнсиса Фоука и Альфреда Уотерхауза. В музее сотни интерактивных экспонатов, с которыми можно и нужно свободно взаимодействовать. Наибольшей популярностью пользуется «стимулятор землетрясения», позволяющий почувствовать подземные толчки.

Еще одна фишка музея — ночные экскурсии, во время которых дети могут пройтись по темным коридорам, принять участие в мастер-классах (например, изготовить отпечатанную в известняке раковину или рыбу) и перекусить в кафе при музее в отсутствие туристов.

Юнибаккен, Стокгольм

Юнибаккен — пример вдумчивой работы с детской литературой, о которой здесь рассказывают с помощью игр, экскурсий, театральных постановок и выставок, посвященных героям скандинавских сказок. К созданию музея приложила руку Астрид Линдгрен (название музея взято из ее книги «Мадикен и Пимс из Юнибаккена», «юнибаккен» в переводе со шведского — «июньская горка»). Однако было бы неправильно утверждать, что экспозиция выстроена только вокруг ее сказок.

Здесь действительно можно встретиться с Карлсоном и Пеппи Длинныйчулок, Расмусом-бродягой и дочерью разбойника Ронни, но в музее также есть двухэтажный домик Муми-троллей (Туве Янссон) и жилище старика Петсона и котенка Финдуса, которых придумал писатель Свен Нурдквист

Между домами персонажей курсирует сказочный поезд. Железную дорогу построили по эскизам художницы Марит Тёрнквист, иллюстратора книг Астрид Линдгрен, а текст экскурсии на шведском языке читает сама писательница. Считается, что это последний текст, над которым она работала при жизни. Под игровую зону отведена Площадь сказок, где дети могут заглянуть на «Виллу Вверхтормашками» и в другие домики сказочных героев.

АртГид

Есть в музее и свой театр, который каждый день показывает спектакли по мотивам скандинавских сказок, а также огромный книжный магазин, паркинг для колясок, кафе и еще масса вещей вроде бы необязательных, но крайне облегчающих опыт посещения музея с детьми.

Татьяна Сохарева, обозреватель

Музей корабля Vasa, Стокгольм

Vasa — единственный в мире сохранившийся корабль XVII века. Он затонул в 1628 году в гавани Стокгольма, и был поднят в 1961-м вместе с сотнями украшавших его скульптур и тысячами других деталей, собран и отреставрирован. Специально для него построили музей на острове Дьюргарден (рядом находится и музей Юнибаккен), и этот музей — абсолютный стокгольмский must see. Если вы испытываете отвращение к любым долженствованиям, нужно просто поверить в чудо, и вы его увидите. Там не заскучает даже блондинка в розовом — скорее, использует отличный шанс пополнить свой Instagram селфи на фоне громадины, поднятой со дна морского. Величина творения человека XVII века вызывает изумление и восхищение создателями — для своего времени это был один из самых больших кораблей.

Важно, что это не корабль-музей, лениво предоставляющий возможность побродить по его отсекам, а именно музей корабля, где корабль — полноправный герой эпохи. Он интересен не только своей аутентичностью (95% его элементов подлинные), но и способностью поведать массу исторических деталей и подробностей — от роли флота в XVII веке до роли женщин на корабле и их участия в кораблестроении.

Более семисот деревянных скульптур изображают мифологических существ, легендарных героев, античных богов и римских императоров и прославляют могущество и деяния шведских монархов (корабль был назван по имени правящей династии). Здесь будет интересно всем — и любителям интерактива, и поклонникам вдумчивого чтения.

АртГид

Для особо въедливых индивидуалов в определенные часы организуют мини-экскурсии на четырех европейских языках (на русском пока нет), плата за них уже включена во входной билет. Если маленькие посетители, набегавшись по музейным просторам, вдруг устанут, их легко можно развлечь в полном ярких сувениров музейном магазине, а для проголодавшихся к услугам и торжественный ресторан, и кафе попроще.