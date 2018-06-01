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Евгений Куйвашев доложил Сергею Шойгу о реализации социальных гарантий военнослужащих и их семей в Свердловской области
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Евгений Куйвашев доложил Сергею Шойгу о реализации социальных гарантий военнослужащих и их семей в Свердловской области 

Информационный портал Свердловской области 2 часа назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
На селекторном совещании речь шла об обеспечении детей военнослужащих местами в дошкольных образовательных учреждениях и трудоустройстве членов семей военных.
«Министерство обороны совместно с регионами продолжает работу по решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Хочу отметить, что ситуация значительно улучшилась: очередь в детские сады сократилась на 58 процентов, на трудоустройство — на 36,5 процента», — отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в Свердловской области ситуация с обеспечением детей военнослужащих местами в детских садах находится на постоянном контроле.
«Свердловская область в полном объеме выполнила задачу, поставленную Президентом России по ликвидации дефицита мест в детских садах для всех детей в возрасте от трех до семи лет в нашем регионе, имеется необходимое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний день для получения мест в детских садах семьями военнослужащих зарегистрированы 23 ребенка. Все дети в период комплектования детских садов на 2018-2019 год, а это будет в июне, получат места», — сказал Евгений Куйвашев, добавив, что проблемы с устройством детей военнослужащих в школы также отсутствуют.
Что касается вопросов трудоустройства членов семей военнослужащих в Свердловской области, то в 2018 году в учреждения службы занятости региона в поисках работы обратились 153 человека, 92 из них трудоустроены. При работе с семьями военнослужащих задействованы все возможности, которыми располагает служба занятости: оперативное информирование о ситуации на рынке труда, содействие в поиске работы, профориентация и проведение специализированных ярмарок вакансий, профессиональное обучение и переобучение, социальная адаптация на рынке труда.
Отметим, что правительством Свердловской области и главами муниципалитетов оказывается необходимое содействие членам семей военнослужащих в реализации их социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации. Работа по решению проблемных вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей организована во взаимодействии с командованием Центрального военного округа.
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