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Детский лагерь для активных школьников заработает на улице Алабяна
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Детский лагерь для активных школьников заработает на улице Алабяна 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В рамках проекта «Московская смена» в детско-юношеской школе олимпийского резерва № 73 «Виктория» этим летом будет функционировать лагерь. Ребята будут играть в футбол и волейбол, а также познакомятся с самыми интересными музеями Москвы.
Как рассказал представитель школы, первая смена стартует в июне, вторая будет запущена через месяц. В каждую из них записано 25 человек. Детей обеспечат трехразовым питанием.
Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Летний отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (ео)
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