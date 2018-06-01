Детский лагерь для активных школьников заработает на улице Алабяна

В рамках проекта «Московская смена» в детско-юношеской школе олимпийского резерва № 73 «Виктория» этим летом будет функционировать лагерь. Ребята будут играть в футбол и волейбол, а также познакомятся с самыми интересными музеями Москвы.

Как рассказал представитель школы, первая смена стартует в июне, вторая будет запущена через месяц. В каждую из них записано 25 человек. Детей обеспечат трехразовым питанием.

Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Летний отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (ео)