Столичным автомобилистам напомнили, как опасно оставлять детей в машинах

Возле Центрального детского магазина на Лубянской площади прошла акция «Не паркуй ребенка». Москвичам напомнили, что в машине с выключенной системой кондиционирования можно переохладиться или получить тепловой удар.

Благодаря подобным акциям родители становятся более ответственными, передает портал Мэра и Правительства Москвы . Так, в течение последнего года число случаев, когда детей оставляли одних в автомобиле, значительно сократилось. «Акция напомнила автомобилистам о том, что оставлять детей в машине без присмотра недопустимо. Неважно, сколько ребенку лет, семь или десять, он не должен находиться один в машине. Не говоря уже о том, что нельзя оставлять его в неправильно припаркованном автомобиле», — отметил заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов

Стоит отметить, что акция «Не паркуй ребенка» проходит в Москве регулярно. В последний раз ее организовывали на улицах возле школ в День знаний, 1 сентября.