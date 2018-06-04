Детсад в ЖК «Санаторный» откроют 1 сентября

Детский сад, расположенный в ЖК «Санаторный» в Кировском районе Волгограда откроют на пять месяцев раньше, чем планировалось — 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в настоящее время в учреждение завозят оборудование. Скоро объект пройдет процедуру лицензирования. 4 июня его готовность проинспектировал губернатор Андрей Бочаров . «К 1 сентября 260 семей получат возможность отдать ребенка в детский сад — это будет одно из самых больших дошкольных учреждений», — заявил он.

Отметим, что трехэтажное здание детского сада вместит в себя помещения для 12 групп детей, мед— и пищеблок, комнату живой природы, кабинеты компьютерной техники и занятий с логопедом и психологом, музыкальный и физкультурный залы и не только. Снаружи на территории объекта установлены камеры видеонаблюдения. А внутри есть комната для охраны. Отапливаться здание будет за счет своей блочно-модульной котельной. Для удобства персонала в детсаду есть лифт-подъемник для доставки горячего питания из пищеблока в группы. На улице обустроены площадки для прогулок с навесами, игровыми и спортивными комплексами.