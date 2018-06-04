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Детский досуговый центр «Соседи» откроют на территории промзоны «Грайвороново»
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Детский досуговый центр «Соседи» откроют на территории промзоны «Грайвороново» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
По словам председателя ведомства Константина Тимофеева, в июне в составе ЖК «Кварталы 21/19» в бывшей промзоне «Грайвороново» откроется досуговый центр для «возрождения традиции добрососедских отношений». Как уточнили в комитете Агентству «Москва», досуговый центр заработает на территории владения 6а на Рязанском проспекте.
Отмечается, что центр «Соседи» находится на первом этаже жилого дома. В двух комнатах оборудовали игровое пространство для детей младшего возраста с игрушками и материалами для творчества. Посетители постарше смогут провести здесь время за командными играми, например, устроить состязания в шахматы или аэрохоккей. А родители смогут пообщаться в просторном холле.
По данным Москомстройинвеста, проект ЖК также предусматривает строительство трех детских садов на 415 воспитанников и школы, где будут обучаться 825 детей. Уже к сентябрю планируют достроить и ввести в эксплуатацию детский сад на 100 мест.
Всего на территории бывшей промзоны запланировано строительство 21 дома. Уже заселены три корпуса.
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