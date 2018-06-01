В ЖК Ultra City открылся новый детский сад

Детский сад в жилом комплексе Ultra City, новом квартале компании «Северный город» на Комендантском проспекте, 60, был торжественно открыт сегодня, в Международный день защиты детей.

Регулярные занятия в садике начнутся с нового учебного года, но к приему детей здесь всё готово. Вся необходимая мебель, оборудование для музыкального и спортивного залов, пищеблока и прачечной, даже игрушки и дидактические пособия были приобретены компанией «Северный город» и безвозмездно переданы городу.

Напомним, первый этап жилого комплекса Ultra City уже введен в эксплуатацию и заселен. Это новый квартал с детским садом, подземным паркингом, множеством спортивных и игровых площадок, а также собственным фруктовым садом.