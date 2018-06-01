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«РН-Пурнефтегаз» провел благотворительную акцию для детей
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«РН-Пурнефтегаз» провел благотворительную акцию для детей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Центре социального обслуживания населения «Елена», расположенного в Губкинском, прошла благотворительная акция. Нефтяники ООО «РН-Пурнефтегаз» вручили презенты воспитанникам центра.
"Этой традиции уже 20 лет. От года к году меняются лишь подарки воспитанникам центра. При этом учитываются как интересы детей, так и пожелания руководства муниципального бюджетного учреждения Центр «Елена». В последнее время наиболее востребованы развивающие игрушки, а также инвентарь для активного отдыха. В этом году Центр «Елена» получил футбольные мячи и ракетки для бадминтона, наборы для лепки и другого творчества", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе «РН-Пурнефтегаз».
Неизменной частью поздравления всегда остается сладкий стол. Приготовленные поварами кафе предприятия десерты были по достоинству оценены маленькими гурманами.
"Создать для детей праздник несложно, главное не забывать это делать", — отметили организаторы благотворительной акции.
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