«РН-Пурнефтегаз» провел благотворительную акцию для детей

В Центре социального обслуживания населения «Елена», расположенного в Губкинском, прошла благотворительная акция. Нефтяники ООО «РН-Пурнефтегаз» вручили презенты воспитанникам центра.

"Этой традиции уже 20 лет. От года к году меняются лишь подарки воспитанникам центра. При этом учитываются как интересы детей, так и пожелания руководства муниципального бюджетного учреждения Центр «Елена». В последнее время наиболее востребованы развивающие игрушки, а также инвентарь для активного отдыха. В этом году Центр «Елена» получил футбольные мячи и ракетки для бадминтона, наборы для лепки и другого творчества", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе «РН-Пурнефтегаз».

Неизменной частью поздравления всегда остается сладкий стол. Приготовленные поварами кафе предприятия десерты были по достоинству оценены маленькими гурманами.

"Создать для детей праздник несложно, главное не забывать это делать", — отметили организаторы благотворительной акции.