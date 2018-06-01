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Эксперт назвала причину растущего уровня детской заболеваемости ветрянкой в РФ
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Эксперт назвала причину растущего уровня детской заболеваемости ветрянкой в РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дети в России стали чаще болеть ветрянкой из‐за посещения все большего количества развлекательных и образовательных занятий, где они общаются с заболевшими, сообщила «Известиям» глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По данным Роспотребнадзора, в этом году ветрянкой заболело почти на 40 тысяч человек (детей и взрослых) больше, чем в прошлом.
По данным Роспотребнадзора, на которые ссылается газета, чаще всего ветрянкой болеют дети до 14 лет. За первый квартал 2018 года их число составило 318,9 тысяч, среди подростков за этот же период заболело 10,7 тысяч человек. Взрослые заражаются ветрянкой гораздо реже, но переносят болезнь тяжелее. Всего в России число заболевших ветрянкой в первом квартале года выросло на 12,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В этом году заболело почти на 40 тысяч человек больше.
По мнению Ирины Волынец, в РФ появилась тенденция к снижению детского иммунитета из-за чрезмерно активного посещения различных образовательных и развлекательных мест.
«Раньше дети ходили только в ясли и детский сад. Теперь же они посещают массу развлекательных и образовательных центров. Во многих магазинах есть детские комнаты. Малыши чаще взаимодействуют с другими людьми, поэтому защитная система слабеет», — Ирина Волынец.
В Роспотребнадзоре изданию рассказали, что больше всего случаев ветрянки (детей и взрослых) зафиксировано на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке. Меньше всего болеют на Северном Кавказе, в Ингушетии.
На данный момент вакцины от ветрянки не входят в национальный календарь прививок.
Он включает вакцинацию от 13 инфекций, в том числе от гриппа.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что с 2020 года россиянам нужно будет обязательно делать прививки от ветряной оспы и ротавируса. По ее словам, сегодня эксперты активно обсуждают также проблему профилактики вируса папилломы.
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