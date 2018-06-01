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Сотрудники «Аэроэкспресс» вручат подарочные комплекты детям в честь Дня защиты детей
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Сотрудники «Аэроэкспресс» вручат подарочные комплекты детям в честь Дня защиты детей 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей сотрудники «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах вручат детям подарки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Юные пассажиры получат в подарок воздушные шары и сладости при поездке на «Аэроэкспресс». Всего, уточняет пресс-служба, в компании подготовили 600 подарочных комплектов, которые можно будет получить на стойках информации в аэропорту Шереметьево, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах. На Киевском вокзале подарки можно забрать у сменного специалиста. Кассиры будут направлять пассажиров с детьми к пунктам выдачи подарков.
«Компания «Аэроэкспресс» поздравляет пассажиров с Международным днем защиты детей и желает, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и вниманием родителей и взрослых», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Сотрудники «Аэроэкспресс» вручат подарочные комплекты детям в честь Дня защиты детей появились сначала на Москва Меняется.
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