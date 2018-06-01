Нижегородский машзавод устроит детский праздник

фото freestockimages.ruНижегородский машзавод устроит детский праздник2 июня на территории НЗ 70-летия Победы и НМЗ состоится масштабный праздник для детей сотрудников, посвященный Дню защиты детей. Ежегодно в нем принимают участие более 1000 детей сотрудников. Машиностроительный завод является предприятием Нижегородской области, которое традиционно проводит праздник такого масштаба.

Впервые на базе Корпоративного учебного центра предприятий с целью вовлечения детей в научно-техническую деятельность и поддержания творческого потенциала состоится Фестиваль детского творчества, где ребята смогут попробовать себя в роли изобретателей, художников и творцов. Будут организованы более 30 мастер-классов, среди них металлообрабатывающая и швейная мастерская, мастерская по 3D-рисованию, флористике, оригами, декупажу, витражной росписи, кулинарии, вышивке по дереву и другие.

Открытие фестиваля состоится в 9.00 у Корпоративного учебного центра. Торжественная часть праздника, посвященного Дню защиты детей, начнется в 10:00 возле Мемориала «Памяти подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны» у проходной Нижегородского машиностроительного завода . В мероприятии примет участие генеральный директор предприятий В. Н. Шупранов. На интерактивных площадках пройдут патриотические конкурсы, будет представлена яркая шоу-программа, состоится награждение многодетных семей и детей, добившихся успехов в спорте, учебе и творчестве.

Поддержка многодетных семей, развитие детского творчества и профориентационная работа со школьниками — важные направления социальной политики Нижегородского машиностроительного завода и Нижегородского завода 70-летия Победы. Установлено сотрудничество более чем с 60 общеобразовательными школами, колледжами и техникумами, профориентацию прошли более 1700 учащихся и студентов. В Центре технического творчества проходят занятия робототехникой, ребята знакомятся с современными промышленными технологиями и высокотехнологичным оборудованием.