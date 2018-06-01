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Оренбургские следователи устроили праздник сиротам из Ташлинского детдома
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Оренбургские следователи устроили праздник сиротам из Ташлинского детдома 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В преддверии Дня защиты детей сотрудники следственного управления пригласили воспитанников Ташлинского детского дома в Оренбург.
На праздник, организованный ведомством, приехали дети из коррекционной школы-интерната. Ребята покатались на детской железной дороге и в парке аттракционов в «Тополях», а потом получили от следователей сладкие подарки.
Следком по Оренбургской области уже больше 10 лет опекают воспитанников детского дома и всячески им помогают. Особое внимание сотрудники ведомства уделяют правовому воспитанию ребят.
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