Оренбургские следователи устроили праздник сиротам из Ташлинского детдома 

В преддверии Дня защиты детей сотрудники следственного управления пригласили воспитанников Ташлинского детского дома в Оренбург.
На праздник, организованный ведомством, приехали дети из коррекционной школы-интерната. Ребята покатались на детской железной дороге и в парке аттракционов в «Тополях», а потом получили от следователей сладкие подарки.
Следком по Оренбургской области уже больше 10 лет опекают воспитанников детского дома и всячески им помогают. Особое внимание сотрудники ведомства уделяют правовому воспитанию ребят.