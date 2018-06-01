Оренбургские следователи устроили праздник сиротам из Ташлинского детдома

В преддверии Дня защиты детей сотрудники следственного управления пригласили воспитанников Ташлинского детского дома в Оренбург.

На праздник, организованный ведомством, приехали дети из коррекционной школы-интерната. Ребята покатались на детской железной дороге и в парке аттракционов в «Тополях», а потом получили от следователей сладкие подарки.