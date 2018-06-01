Центр «Мои документы» в Щукине предоставляет услуги юным заявителям и их родителям

В Международный день защиты детей центры госуслуг «Мои документы» напоминают о самых важных услугах для юных заявителей и их родителей.

— Чтобы новоиспеченные родители могли полностью насладиться волнительным моментом появления ребенка в семье, в центрах госуслуг есть возможность оформления документов «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Рождение ребенка» и «Многодетная семья». Наши специалисты помогут за один визит оформить документы для новорожденного: свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС, загранпаспорт, свидетельство об установлении отцовства, регистрация по месту жительства, материнский капитал, а для многодетной семьи: удостоверение многодетной семьи, социальная карта, парковочное разрешение, пособия и льготы, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина

Школьники также не остались без внимания: в центрах госуслуг можно получить социальную карту учащегося, оформить свой первый российский паспорт и при необходимости получить или переоформить загранпаспорт.

Для удобства малышей и их родителей во всех центрах оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и любимые мультики. Также в центрах можно найти развивающие книжки «Грамотный гражданин», в которых об услугах рассказано с применением правил русского языка.

Напомним, в районе Щукино центр госуслуг находится по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (ео)