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Центр «Мои документы» в Щукине предоставляет услуги юным заявителям и их родителям
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Центр «Мои документы» в Щукине предоставляет услуги юным заявителям и их родителям 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Международный день защиты детей центры госуслуг «Мои документы» напоминают о самых важных услугах для юных заявителей и их родителей.
— Чтобы новоиспеченные родители могли полностью насладиться волнительным моментом появления ребенка в семье, в центрах госуслуг есть возможность оформления документов «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Рождение ребенка» и «Многодетная семья». Наши специалисты помогут за один визит оформить документы для новорожденного: свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС, загранпаспорт, свидетельство об установлении отцовства, регистрация по месту жительства, материнский капитал, а для многодетной семьи: удостоверение многодетной семьи, социальная карта, парковочное разрешение, пособия и льготы, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Школьники также не остались без внимания: в центрах госуслуг можно получить социальную карту учащегося, оформить свой первый российский паспорт и при необходимости получить или переоформить загранпаспорт.
Для удобства малышей и их родителей во всех центрах оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и любимые мультики. Также в центрах можно найти развивающие книжки «Грамотный гражданин», в которых об услугах рассказано с применением правил русского языка.
Напомним, в районе Щукино центр госуслуг находится по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00. (ео)
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