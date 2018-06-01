«Парад семей» прошел в Хабаровске в День защиты детей

ХАБАРОВСК, 1 июня. / ТАСС /. Семьи с одаренными детьми в Хабаровске получили дипломы признательности за достойное воспитание в рамках приуроченной к празднованию Дня защиты детей акции «Парад семей», сообщила в пятницу ТАСС координатор проектной работы регионального исполкома Общероссийского народного фронта Ольга Зиновьева

"Акция «Парад семей» организована для того, чтобы отметить семьи, дети из которых добились высоких успехов в спорте, музыке, актерском мастерстве, стали победителями международных и всероссийских конкурсов, выразить признательность за воспитание талантливых детей, а также чтобы отметить многодетные семьи, детям из которых еще только предстоит завоевать свои награды", — сказала Зиновьева.

Она отметила, что 13 семей получили дипломы признательности за достойное воспитание. В частности, были отмечены семья Варвары Ненаховой, которая в 2016 году стала обладательницей кубка мира по зимнему плаванию в холодной воде, семья Софии Болотиной, пианистки, аккомпанирующей народному артисту СССР Юрию Башмету во время его концертов в Хабаровске, семья Глеба Файзулаева, лауреата городских, региональных, всероссийских международных музыкальных конкурсов и фестивалей, а также семья Стефании Барсуковой, участницы выставок и конкурсов детского рисунка, удостоенной в числе прочих наград стипендии «Молодые дарования России».

После церемонии вручения дипломов, которая проходила в дворце дружбы «Русь», состоялся праздничный концерт.