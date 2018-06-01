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Воспитатели из района Сокол присоединились к празднику конкурса «Московские мастера»
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Воспитатели из района Сокол присоединились к празднику конкурса «Московские мастера» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Специалисты центра социальной помощи семье и детям «Сокол» посетили финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». Об этом рассказали в администрации ЦСПСиД.
— Мероприятие было посвящено секции «Воспитатель организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 2018», — отметили там. — Праздник прошёл весело, задорно и поучительно, не оставив равнодушными никого из зрителей и участников, включая детей, принимавших участие в конкурсной программе наравне со взрослыми.
В этом году конкурс был посвящен классике детской литературы. В отборочном туре состязались 84 участника из 22 организаций. (ео)
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