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Глава Подольска поздравил жителей горокруга с Днем защиты детей
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Глава Подольска поздравил жителей горокруга с Днем защиты детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жителей горокруга с Днем защиты детей и пожелали им мира, благополучия и счастья, сообщается на сайте городской администрации.
В Подольске за несколько лет было построено 19 детских садов и шесть новых школ, а в ближайшие три года запланировано строительство еще пяти общеобразовательных учреждений. Кроме того, с 2013 по 2017 годы, число многодетных семей увеличилось на более 1,2 тысяч. Сегодня в округе в более 2,6 тысяч многодетных семьях воспитывается более 8,3 тысяч детей.
«Дорогие жители Подольска! Поздравляем вас с Международным днем защиты детей, который во всем мире отмечается 1 июня! Этот праздник напоминает каждому взрослому человеку о серьезной ответственности за подрастающее поколение. Здоровье наших детей, их всестороннее развитие, раскрытие талантов, становление их личности — главный смысл нашей жизни, их любовь к нам — драгоценная награда за каждодневный труд», — говорится в сообщении.
В текущем году в трех загородных лагерях округа отдохнут около 800 ребят, а 40 городских лагерей с дневным пребыванием распахнут двери для более 3,1 тысяч школьников. На летнюю детскую оздоровительную кампанию из муниципального бюджета направлено 55 миллионов рублей.
«Улыбка ребенка — самый главный подарок для взрослого. В этот добрый праздник желаем вам и вашим детям мира, благополучия, счастья и радости!» — заключается в сообщении.
Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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