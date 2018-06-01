8 летних программ об архитектуре и городской среде для детей (и родителей)

Если ваш ребенок рисует, интересуется архитектурой и задает вопросы о том, как устроен город, то лето —лучшая пора, чтобы поддержать его интересы. Strelka Magazine подготовил подборку летних школ и лагерей в сфере архитектуры, урбанистики и городского устройства. Программы рассчитаны на детей, подростков, а некоторые и на всю семью.

​Avant-Garde NEXT: Мастерская архитектуры​

Где: Москва, Еврейский Музей и Центр толерантности

Когда: 4–8 июня

Стоимость: 5 тысяч рублей

Кому: 10–19 лет Пятидневная летняя школа об архитектуре авангарда для подростков совмещает в себе теорию и практику. Ведет её Николай Васильев — историк архитектуры и автор экскурсий и путеводителей по Москве. Студенты узнают о новаторских методах отечественного градостроительства 1920–1930-х годов, изучат разные техники графики и подготовят публичную защиту собственного архитектурного авангардного проекта.

​Art Box Camp

Где: Латвия, рекреационный центр Juku Dzirnavu

Когда: 6–20 августа

Стоимость: 1150 евро

Кому: подростки 12–18 лет Международная кросс-культурная программа Art Box Camp организовывает кемпинг для подростков со всего мира. Обучение проходит на английском. Одна из трех программ лагеря — архитектура и урбанистика. На протяжении двух недель эксперты будут преподавать студентам урбанистику и изучать примеры того, как архитектура города влияет на его жителей. Также в лагере подростки будут решать проблемы, с которыми сталкиваются урбанисты в настоящих проектах. Обучение проходит в кампусе на берегу озера.

​Летняя школа «МАРШroot»

Где: Москва, МАРШ

Когда: 9–31 июля

Стоимость: 75 тысяч рублей

Кому: подростки 12–16 лет Летняя школа МАРШ совместно с Архитектурным бюро «Дружба» и детской архитектурной студией «Кони на балконе». Цель — познакомить студентов с архитектурой и архитектурным мышлением. Учеба проходит в динамичном формате и учит применять в работе наиболее сильные стороны каждого из студентов. Подростков научат делать эскизы, расскажут о работе с генпланом и схемами, проведут экскурсии по архитектурным бюро, а конечной точкой станет подготовка и организация совместной выставки всех студентов.

​Летняя школа «Юный архитектор» ​

Где: Москва, НИУМГСУ

Когда: 2–13 июля

Стоимость: 26 тысяч рублей

Кому: ученики 8–10 классов

В Московском государственном строительном университете для школьников старших классов пройдет курс по рисунку, архитектурной графике, моделированию и 3D-моделированию. Студентам расскажут об основах архитектуры и градостроительства и обучат разным способам создания эскизов. Также в летней школе можно будет узнать о том, какие материалы и цвета нужно использовать, чтобы добиться выразительности композиции.

​Рисунок архитектуры в книжной иллюстрации ​

Где: МАРХИ

Когда: 1–31 июля

Стоимость: 15 тысяч рублей

Кому: подростки 8–11 класс

Четырехнедельная программа, половина которой посвящена практике, а вторая — самостоятельной работе, разработана для тех, кто увлекается архитектурой и дизайном среды. Подростков обучат линейно-конструктивному рисунку архитектурных объектов и основам линейной перспективы. В конце обучения каждый студент на основе своих эскизов самостоятельно разработает разворот и обложку книги с иллюстрациями.

​Летние программы от Green School

Где: Бали, Индонезия

Когда: все лето

Стоимость: 1450–2205 долларов

Кому: дети, семьи с детьми

Green School — инновационный кампус в Индонезии на Бали, который разработал несколько летних программ для детей и семей, где обучают различным решениям экологических проблем

Программы хороши для тех, кто хочет узнать о разнообразии природы и культуры и научиться с этим работать. Все лето здесь открыт лагерь для детей от 8 до 17 лет со всего мира. Совместно с преподавателями они будут изучать Индонезию, исследовать природу и учиться правильно относиться к ней, а также пройдут тренировку навыков выживания. Если вы хотите получить схожий опыт, но вместе со всей своей семьей, то Green School предлагает семейный кемпинг.

​Летняя школа ШАР Где: Москва, ШАР Когда: 4–30 июня

Сколько: бесплатно

Кому: все, кто интересуются архитектурой, дети и взрослые от 5 лет Студенты получат навыки пространственного и компьютерного моделирования, а также архитектурного рисунка и черчения. Обучение проходит четыре раза в неделю по вечерам. В школу приглашают детей, подростков, а также всех взрослых, кто еще не работает в сфере архитектуры, но очень хочет начать.

​«Дети в городе М.»

Где: Москва, Музей Москвы

Когда: 4–13 июля

Стоимость: 10 тысяч рублей за 5 дней

Кому: дети 7–14 лет Для детей, которые остаются в Москве и чьи родители работают, музей разработал специальную программу — секретный летний практикум «Дети в городе М.». Практикум направлен на то, чтобы ребенок начал чувствовать себя комфортно в городской среде и научился ориентироваться в Москве. Каждый день посвящен определенной теме. С 10 утра до 19 вечера дети будут ходить на выставки Музея и участвовать в экскурсиях с Городским экскурсионным бюро, снимать кино, проводить эксперименты и, используя разные инструменты, все больше погружаться в городскую среду.