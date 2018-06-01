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В медцентре Щукина провели научную конференцию по онкологии
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В медцентре Щукина провели научную конференцию по онкологии 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В рамках Дня педиатра в медцентре имени А. И. Бурназяна в Щукине прошла научно-практическая конференция «Онкологическая настороженность для врачей первичного звена».
— Первым встречает маленького пациента и берет на себя ответственность врач-педиатр. Знание симптомов, которые обязывают врача насторожиться, поможет спасти многим детям жизнь. О симптомах участникам конференции рассказали опытные специалисты в области детской онкологии кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Основной их задачей было донести онкологические подходы до педиатрической аудитории, — отметили в пресс-службе медцентра.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от онкологических заболеваний в мире страдает 230 тысяч детей. Каждый шестой ребенок умирает от рака. Врачебное сообщество поставило задачу: к 2030 году максимально сократить смертность детей в возрасте до пяти лет от обратимых причин. На первом месте среди них — онкологические и гематологические заболевания. (ео)
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