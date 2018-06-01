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Праздничный «Город детства» встретил сегодня юных вологжан на площади Революции
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Праздничный «Город детства» встретил сегодня юных вологжан на площади Революции 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Масштабный городской праздник, посвященный празднованию дня защиты детей, открылся сегодня на площади Революции. Детей ждут на многочисленных развлекательных и интерактивных площадках. В течение дня выступят около 80 творческих коллективов. Поздравил маленьких вологжан с праздником Мэр Вологды. А многодетным мамам Сергей Воропанов вручил награды.
Начался праздник выступлением маленьких артистов: студия «Веселые нотки» и ансамбль «Рябинка» представили зрителям песню «Дарим шар земной детям». Вышли на сцену и участники фестиваля «Цветные сны», который проходили в городе совсем недавно.
На сцену поднялись и вологжанки, воспитывающие пять и более детей. Медали материнства им вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов. Такой награды удостоены 6 женщин.
«У нас в семье 6 детей. Дети — это наше богатство, мы уже не представляем жизнь без них. С утра встаем, и сразу вся жизнь крутится вокруг них. И это настоящее счастье», — рассказала многодетная мама Светлана Прусова.
В праздничной обстановке Сергей Воропанов дал старт ежегодному городскому проекту «Город детства». Уже несколько лет подряд он открывается в первый день лета и делает каникулы в городе яркими и увлекательными. В течение трех месяцев для юных вологжан в игровых городках проводятся различные игры, спортивные занятия экскурсии. С детьми занимаются педагоги и вожатые, а каждая неделя посвящена определенной теме. За годы проведения проекта площадки «Города детства» приняли более 300 тысяч посетителей.
«Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал и помогает создавать праздник нашим детям. А это не только родители, но и педагоги, вожатые, ТОСы, представители бизнеса — каждый вносил лепту в организацию работы проекта. Мы стремимся создать все условия для развития детей: строим детские сады, школы, внедряем инновационные образовательные программы, создаем профильные классы в школах. И сегодня, в День защиты детей желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким жителям нашего города принесет свои плоды в виде счастливых судеб», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Сегодня же на площади Революции развернулась одна из площадок проекта — импровизированный городок, с улицами, площадями и скверами. Здесь IT-квартал, улочка Мы — вологжане, Правовой микрорайон, Городок ремесел, Экосквер, Арт-бульвар, Театральный квартал и площадь Дружбы. Рядом с Вечным огнем разместится улица безопасности и игровой переулок.
Праздничные мероприятия на площади Революции завершатся около 16.00. За это время на сцену творческие коллективы Вологды, Череповца и Сокола. Всего примерно 300 школьников сегодня участвуют в праздничном концерте.
Также сегодня на площади Революции состоится и гала-концерт конкурса «Маленькая страна». В нем участвовали ребята со всей области. Победители выступят на главной сцене сегодняшнего праздника детства.
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