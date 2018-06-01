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Эксперты обсудили бизнес частных детских садов
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Эксперты обсудили бизнес частных детских садов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый сезон проекта «Конкурент клуб», который организует Департамент по конкурентной политике города Москвы, стартовал 1 июня. В Международный день защиты детей эксперты обсудили бизнес частных детских садов.
По данным аналитиков, только 8 процентов московских родителей отдают своих детей в частные детские сады. Большинство остальных детей посещают государственные дошкольные учреждения.
По мнению экспертов, конкуренция в этой сфере есть как внутри частного сектора, так с государственными учреждениями. Но это, по их мнению, положительно сказывается на развитии: есть, куда расти и к чему стремиться.
Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы частных детских садов — подбор профессиональных кадров.
— Очень сложно найти действительно того педагога, который нам подходит, — говорит основательница сети частных детских садов Жанна Казанская.
Второй острый вопрос — помещение для детского сада. У каждого бизнесмена свои требования, но основной критерий совпадает: место должно отвечать нормам, установленными государством.
Кстати, несколько экспертов конкурент клуба воспользовались предложением столицы и стали участниками программы льготной аренды городской недвижимости «один рубль за квадратный метр».
Подробнее о встрече первого «Конкурент клуба» читайте в ближайшем номере «ВМ».
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