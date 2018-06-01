Петрозаводский детский сад вошел в число лучших в России

За право стать лауреатом смотра боролись 42 тысячи организаций из разных регионов страны.

Петрозаводский детский сад №108 принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад». Организатором мероприятия стало Управление целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций.

Как рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы, дошкольное учреждение обобщило и представило многолетний опыт на открытой интернет-площадке конкурса и по итогам вошло в 1000 лучших детских садов России среди 42 тысяч организаций-конкурентов.

Детский сад №108 признан лауреатом-победителем.