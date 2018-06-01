В Тюменской области Капитан Помогайкин поздравил своих друзей с Днем защиты детей

Первое праздничное летнее мероприятие прошло на одной из центральных площадей Тюмени. На территории дворца творчества «Пионер» маленьких жителей и гостей города ждал настоящий праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. На одной из интерактивных площадок ребят ожидали Капитан Помогайкин и символ безопасных дорог Зебра.

Среди пришедших на праздник ребят, находились участники и призеры творческого конкурса деткой поделки «Полицейский дядя Степа». Именно с награждения юных талантов и начался праздник. Капитан Помогайкин вручил мальчишкам и девчонкам дипломы, а также ценные подарки, предоставленные благотворительным фондом «Золотое детство» и «Тюменским издательским домом».

После вручения подарков и пожеланий безопасных каникул, ребят ждали конкурсы, викторины и другие развлечения. Например, школьникам предлагали сделать «себяшку» с Помогайкиным и Зеброй, а после рассказать, что такое безопасное селфи. Как оказалось, не каждый из ребят знает, как распознать злоумышленников в социальных сетях и куда звонить в случае опасности. Ответы на все вопросы ребята смогут найти в информационных памятках и брошюрах, которые они получили из рук главного героя детского сайта.

Конкурс «Безопасная дорога» открыли Капитан Помогайкин и Зебра, выполнив на самокатах элемент — змейка. Ребятам необходимо было проехать заданный маршрут без нарушения правил дорожного движения, с учетом знаков. Конкурс пришелся по душе не только детям, но и даже некоторым бабушкам.

Инспекторы ГИБДД раздавали детям полезные сувениры и рассказывали насколько важно быть внимательным на улицах города.

Праздничное настроение детей и взрослых делало теплым и солнечным этот день. Все с удовольствием знакомились и фотографировались с Помогайкиным и Зеброй. Главный герой детского сайта и символ безопасных дорог желали ребятам веселых, познавательных каникул и напоминали правила личной безопасности.