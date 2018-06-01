«Апельсин» предлагает юным жителям округа полезный отдых на каникулах

На базе бутовской школы № 1980 с 4 июня начнет работу межшкольная образовательная смена «Апельсин». Здесь созданы все необходимые условия для ежедневных занятий и отдыха детей.

Весь образовательный и воспитательный процесс в лагере направлен на создание благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности.

По словам директора школы Игоря Сибилева, участников образовательной смены ждет насыщенная и очень интересная программа: подготовка к олимпиадам, различные мастер-классы, экскурсии в музеи, спортивные состязания и многое другое. В распоряжении детей будут спортивный и концертный залы, спортивная площадка на территории школы, библиотека, школьные музеи, компьютерные классы и столовая. План летней работы был составлен за несколько месяцев до открытия лагеря с учетом интересов школьников и запросов родителей. В лагере формируется несколько отрядов — с учетом возрастных особенностей детей.

Фото: need4study.com