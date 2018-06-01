Банк ВТБ подарил детской больнице в Грозном медтехнику за 1,5 млн рублей

31 мая, накануне Дня защиты детей, всероссийская благотворительная акция «Мир без слёз» впервые прошла в Детской клинической больнице №2 города Грозного Чеченской Республики.

В рамках благотворительной программы банк ВТБ передал в дар больнице оборудование для Клинико-диагностической лаборатории. Стоимость медицинской техники составила 1 500 000 рублей. Порой всего один подаренный аппарат спасает здоровье и даже жизни многих детей. Для торжественного вручения подарочного сертификата были приглашены Эльхан Сулейманов , министр здравоохранения Чеченской Республики; Элита Саратова, директор департамента материнства и детства Министерства здравоохранения Чеченской Республики; Таисия Ирбаиева, начальник отдела детства Министерства здравоохранения Чеченской Республики; Бирлант Шишханова, главный врач Детской клинической больницы №2, и Александр Ерофеев , начальник Управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

«Мне хочется поблагодарить банк ВТБ за ту помощь, которую он оказал сегодня детской больнице. Содействие в приобретении современного медицинского оборудования играет важную роль в развитии здравоохранения города. Праздник в преддверие Дня защиты детей принес искреннюю радость и детям, и взрослым. Надеюсь, вместе мы и в самом деле сможем создать мир без слёз», — отметил в ходе пресс-конференции Эльхан Сулейманов, министр здравоохранения Чеченской Республики.

О том, какое лечение теперь смогут получать дети, в ходе пресс-конференции рассказала Бирлант Шишханова: «Наша больница является единственной медицинской организацией в республике, оказывающей специализированную помощь детям с черепно-мозговыми травмами, а также нейрохирургическими заболеваниями. Дети с тяжелыми травмами в течение многих дней находятся на искусственной вентиляции легких. Очень важно правильно и своевременно оценить состояние органов и систем для экстренной коррекции любых изменений. Новое диагностическое оборудование поможет нам спасти жизни многих маленьких пациентов».

О самой акции рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ: «Уже на протяжении 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении необходимого медицинского оборудования. В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Грозный „Мир без слёз“ приезжает впервые — для того, чтобы помочь маленьким пациентам Детской клинической больницы №2 поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка».

По традиции подарок получает не только больница, но и все пациенты. В гости к детям приедут персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Интерактивное представление, которое устраивают фокусники вместе с артисткой Натальей Голубенцевой (и по совместительству «мамой» Степашки), заставляет ребят хотя бы на время забыть о болезнях. Успех лечения зависит и от психологического состояния ребенка. И когда в гости к детям приходят любимые телегерои, случаются истинные чудеса: у маленьких пациентов поднимается настроение, на лицах появляются улыбки. А подарки, которые вручают Филя и Степашка, радуют детей самых разных возрастов.