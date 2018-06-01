Евгений Куйвашев в День защиты детей навестил пациентов Областной детской клинической больницы №1

Губернатор Евгений Куйвашев 1 июня, в День защиты детей, навестил пациентов Областной детской клинической больницы №1, поздравил их с праздником и осмотрел отделения медучреждения.

В отделении анестезиологии-реанимации новорожденных и недоношенных детей №2 высококлассные специалисты помогают детям, родившимся с весом менее чем в один килограмм. Здесь работает современное оборудование, в том числе произведенное Уральским оптико-механическим заводом . К слову, оснащению детской областной больницы всем необходимым оборудованием уделяется повышенное внимание. Часть необходимой техники даже была приобретена на средства, собранные в день рождения губернатора: традиционно Евгений Куйвашев отказывается от подарков, прося дарителей переводить деньги на благотворительность. Так, для детской онкогематологии за счёт средств, собранных в этом году, были куплены два увлажнителя с интегрированным генератором потока AIRVO2 и расходные материалы к ним. Приборы применяются для лечения самых маленьких пациентов. Также был приобретен многофункциональный хирургический стол Mars 2.02 немецкого производства — надежный, долговечный и технологичный.

Евгений Куйвашев посетил еще несколько отделений больницы, где пообщался с юными пациентами и вручил им памятные сувениры. С работой ОДКБ главу региона познакомил главный врач больницы Олег Аверьянов

«В Свердловской области забота о детях является приоритетом работы областных властей. Мы беспокоимся о том, чтобы все дети нашего региона получили достойное образование и качественную медицинскую помощь, чтобы у них были все возможности для хорошего, полноценного здорового отдыха и развития своих талантов. Сегодня я пришел в эту больницу, чтобы своими глазами увидеть, какие условия созданы для того, чтобы дети Свердловской области быстрее поправлялись и выздоравливали», — сказал губернатор.

ОДКБ №1 — крупнейшая многопрофильная клиника для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи детям и беременным женщинам. Здесь работают круглосуточный и дневной стационары, а также амбулаторная служба на 900 посещений в смену.

Врачи-акушеры Областного перинатального центра, входящего в состав детской областной больницы, в год принимают около пяти тысяч родов. Здесь же оказывается все необходимая медицинская помощь новорожденным детям, в том числе с врожденными пороками развития, низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Медики помогают и беременным женщинам, в том числе и в самых сложных случаях.

В состав ОДКБ № 1 входит также уникальное учреждение — Центр онкологии и гематологии — единственная региональная клиника в Российской Федерации, в которой проводятся все виды трансплантации костного мозга детям. За 10 лет его работы лечение здесь прошли 17 тысяч детей, в лабораториях выполнены сотни тысяч исследований. До 80% пациентов центра находятся в долгосрочной ремиссии, что соответствует выздоровлению. За прошлый год врачи центра выполнили 31 трансплантацию костного мозга, в том числе детям из других субъектов Российской Федерации. Напомним, в 2016 году участники традиционной Екатерининской ассамблеи собрали 11,34 миллиона рублей на организацию референсного центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей. Проект является частью программы фонда «Подари жизнь».