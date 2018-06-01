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Шойгу: очередь в детсады детей военнослужащих сократилась более чем в два раза
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Шойгу: очередь в детсады детей военнослужащих сократилась более чем в два раза 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Очередь в детские сады детей военнослужащих сократилась более чем в два раза благодаря участию губернаторов регионов РФ в селекторных совещаниях Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Министерство обороны совместно с регионами продолжает работу по решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Подчеркиваю, что ситуация значительно улучшилась. Очередь в детские сады сократилась на 58%, на трудоустройство [членов семей военнослужащих] — на 36,5%", — сказал Шойгу.
В селекторном совещании традиционно по видео-конференц-связи приняли участие главы регионов. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказал министру обороны, что до конца года 175 детей военнослужащих получат места в детских садах. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что есть необходимое количество мест, в июне в детские сады пойдут еще 23 ребенка.
В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников доложил, что за два месяца, прошедшие с проведения предыдущего селекторного совещания, введены в эксплуатацию два новых детских сада, до конца года планируется открыть еще три, а переданные военным ведомством восемь детских садов до 1 сентября будут доукомплектованы необходимым штатом и оборудованием.
"Сейчас основная задача — ликвидировать очередь в ясли. Это 437 человек, до конца года мы задачу выполним. Места в детских садах детям военнослужащих будут предоставляться в приоритетном порядке", — заключил Овсянников.
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