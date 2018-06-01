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Театр на Перовской представит в июне премьеру детского спектакля о коте Леопольде
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Театр на Перовской представит в июне премьеру детского спектакля о коте Леопольде 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Первое представление спектакля для детей «Ребята, давайте жить дружно!» по мотивам мультсериалов о коте Леопольде Аркадия Хайта состоится в Московском драматическом театре на Перовской 16 июня в 11.00 часов.
В первый месяц лета в Театре на Перовской покажут множество разнообразных детских спектаклей. Кроме упомянутой премьеры спектакля о коте Леопольде и вредных мышах, второе представление которого пройдет 30 июня в 11 и в 14 часов, в театре можно будет посмотреть спектакли «Зайка-Зазнайка» по мотивам сказки Сергея Михалкова; «Муха-Цокотуха» по сказке Корнея Чуковского; «Кошкин дом» по стихотворению Самуила Маршака, «Царевна-Лягушка» по мотивам одноимённой русской народной сказки.
Для детей более старшего возраста покажут спектакль по рассказу О. Генри «Вождь краснокожих». В театре можно также увидеть и спектакли взрослого репертуара.
Адрес Театра на Перовской: улица Перовская, дом 75.
Фото — Александр Калугин.
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