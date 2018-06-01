С парада семьи начали празднование Махачкале Дня защиты детей

С парада семьи начали празднование Махачкале Дня защиты детей1 июня в Махачкале был впервые организован Парад семьи, приуроченный ко Дню защиты детей.

Во многих городах нашей страны Парад семьи стал традиционным мероприятием. Махачкала не осталась в стороне, и сегодня его организатором выступило общественное движение «Народный фронт».

Участниками парада стали многодетные семьи, молодые супруги, супружеские пары со стажем и будущие родители. По задумке организаторов, праздничное шествие должно содействовать появлению и укреплению семейных традиций, пропаганде семейных ценностей, а также организации социально положительного досуга семей, проживающих на территории Махачкалы.

Семейное шествие прошло от центральной площади Махачкалы до Русского драматического театра, на площадке которого проходил фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы».

Выступая перед гостями мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, у Русского драматического театра доверенное лицо Президента России , лидер народного фронта Владимира Путина, член регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамбулат Магомедов подчеркнул, что сегодня прекрасный праздник и ни в одной точке планеты нет другой такой же страны, которая может решать любые задачи, поставленные перед нами обществом и нашей Родиной.

— Самое главное в жизни человека — семья. Семья, в которой тебя воспитывают и дети, которые являются её ярким светом. Сегодня по всей России по инициативе Общероссийского народного фронта и руководства Республики Дагестан прошел парад семей. Как говорит наш национальный лидер Владимир Путин: «Россия — это одна многонациональная семья». Нигде, ни в одной точке планеты нет другой такой же страны, которая может решать любые задачи, поставленные перед нами обществом и нашей Родиной. Это праздник из года в год будет набирать обороты. Добра и всех благ вам!

Отметим, что здесь же для детей организован мастер-класс по созданию семейного древа. Помимо этого, на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром проходила акция «Молодой родитель», участников которой учили пеленать ребенка. Плюс к этому на городском пляже для детей был организован фестиваль воздушных змеев.