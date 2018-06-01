Владимир Мякуш назвал имена лучших сотрудников детсадов на Южном Урале

Сегодня, 1 июня, председатель заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш поздравил южноуральцев с Днем защиты детей.

«Мы считаем своим долгом создать в области все условия не только для здорового образа жизни наших детей, но и для развития их творческого потенциала», — заявил он, выступая на праздничном мероприятии.

Парламентарий отметил, что в регионе проводится большая работа по поддержке многодетных семей, сохранению здоровья будущих матерей и новорожденных, строительству новых детских садов и школ, улучшению качества жизни подрастающего поколения.

«Главная цель нашей совместной работы — чтобы каждый ребенок воспитывался в семье, был окружен вниманием и заботой, чтобы детский сад был доступен каждому. И мы сегодня достигаем этой цели, реализуя в области целый ряд региональных проектов и программ», — подчеркнул Владимир Мякуш.

По его словам, за последнее время в области открыто 100 комфортных зданий для детсадов, более 10 тысяч сирот обрели свою семью.

Кроме того, на празднике председатель регионального заксобрания наградил победителей областного конкурс «Детские сады — детям». Свои награды получили девять лучших работников сферы дошкольного образования из Варны, Златоуста, Копейска, Южноуральска, Челябинска и Еткуля. Им вручили премии и дипломы.

Фото: пресс-служба заксобрания Челябинской области