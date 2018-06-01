В белгородском онкоцентре провели праздник для маленьких пациентов

АПХ «Мираторг» сообщает, что сотрудники агрохолдинга организовали праздничное мероприятие для пациентов онкогематологического отделения детской больницы.

Компания ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая содействие медицинским учреждениям, детским домам, школам и другим социальным организациям. Сотрудники агрохолдинга принимают активное участие в благотворительных проектах, навещая ветеранов, детей из детских домов, а также ребят, проходящих лечение в онкологическом центре.

Ко Дню защиты детей сотрудники агрохолдинга подготовили для маленьких пациентов онкологического отделения костюмированное представление с занимательными конкурсами и викторинами, главные роли в котором — Мальвины, Лисы Алисы и Кота Базилио — исполнили также работники компании. На мероприятии присутствовало около 30 детей. Дети приняли активное участие в представлении: пели песни, читали стихи, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Сотрудники «Мираторга» подарили ребятам подарки, а также приобрели инвентарь для детской игровой комнаты и сертификат для обустройства недавно отремонтированных палат онкоцентра.

«Наши сотрудники всегда с готовностью отзываются на предложения участвовать в проектах, где требуется помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Посещение детей, проходящих курс лечения в онкогематологическом отделении детской больницы, стало в нашей компании уже традицией. Мы надеемся, что игры и веселые выступления немного скрасят пребывание ребят в лечебном учреждении, а положительные эмоции помогут детям быстрее выздороветь», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.