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В белгородском онкоцентре провели праздник для маленьких пациентов
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В белгородском онкоцентре провели праздник для маленьких пациентов 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг» сообщает, что сотрудники агрохолдинга организовали праздничное мероприятие для пациентов онкогематологического отделения детской больницы.
Компания ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая содействие медицинским учреждениям, детским домам, школам и другим социальным организациям. Сотрудники агрохолдинга принимают активное участие в благотворительных проектах, навещая ветеранов, детей из детских домов, а также ребят, проходящих лечение в онкологическом центре.
Ко Дню защиты детей сотрудники агрохолдинга подготовили для маленьких пациентов онкологического отделения костюмированное представление с занимательными конкурсами и викторинами, главные роли в котором — Мальвины, Лисы Алисы и Кота Базилио — исполнили также работники компании. На мероприятии присутствовало около 30 детей. Дети приняли активное участие в представлении: пели песни, читали стихи, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Сотрудники «Мираторга» подарили ребятам подарки, а также приобрели инвентарь для детской игровой комнаты и сертификат для обустройства недавно отремонтированных палат онкоцентра.
«Наши сотрудники всегда с готовностью отзываются на предложения участвовать в проектах, где требуется помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Посещение детей, проходящих курс лечения в онкогематологическом отделении детской больницы, стало в нашей компании уже традицией. Мы надеемся, что игры и веселые выступления немного скрасят пребывание ребят в лечебном учреждении, а положительные эмоции помогут детям быстрее выздороветь», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.
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