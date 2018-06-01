В Харбинском полярном океанариуме представлен музыкальный спектакль под открытым небом в честь Международного Дня защиты детей

Харбин, 1 июня / Синьхуа / — По случаю Международного дня защиты детей в четверг в Харбинском полярном океанариуме /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ был представлен музыкальный спектакль под открытым небом о приключениях пингвина, что создало праздничную атмосферу.

Во время показа этого радостного и забавного спектакля на сцену вышли один за другим такие мультяшные персонажи, как пингвин, белуха, белый медведь, и др., которые действительно содержатся в океанариуме. Они не только разговаривали на милом детском языке, но и выступили с канканом и изящным русским танцем. Многие дети даже танцевали вместе со своими «звездами».

Кроме того, сообщается, что в День защиты детей, в океанариуме будет официально открыт новый зоопарк, где посетители смогут увидеть таких относительно редко встречающихся животных, как белые павлины, альпаки, пятнистые олени, песцы, еноты и т. д., что может считаться другим подарком на 1-е июня, подготовленным океанариумом для своих маленьких гостей. -0-