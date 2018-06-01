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В Приморье открыли площадку безопасного движения на празднике, посвященному Дню защиты детей
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В Приморье открыли площадку безопасного движения на празднике, посвященному Дню защиты детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
В Находке в День защиты детей на площади около городского дворца культуры традиционно проходит праздник для детей. Площадь погружается в праздничную атмосферу, торжество безграничной радости и звонкого смеха детей. Прекрасная солнечная погода позволила собраться и ребятам, и родителям, и учителям. Зрителям были представлены выступления детских творческих коллективов, которые дарили теплые эмоции всем присутствующим.
Сотрудники отдела МВД России по городу Находке совместно с представителями добровольной народной дружины приняли активное участие в мероприятии. Полицейские и дружинники являются гарантам безопасности и спокойствия организованного для детей представления.
А сотрудники Госавтоинспекции и члены отряда ЮИД из школы №7 провели викторину на знание Правил дорожного движения. Самым грамотным участникам конкурсов юные инспекторы движения за правильные ответы вручали сладкие призы.
Яркий праздник продолжился конкурсом рисунков на асфальте. Детям было предложено нарисовать любой рисунок на тему Правил дорожного движения. Шумно и весело детвора взялась за цветные мелки, и уже за несколько минут площадь покрылся множеством красочных изображений. Это были и дорожные знаки, и светофоры, и забавные человечки, и мультяшные герои, переходящие дорогу по «зебре». Ребята продемонстрировали отличные знания Правил дорожного движения и порадовали организаторов.
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