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Глава СК взял под особый контроль дело о пожаре в иркутском торговом центре
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Глава СК взял под особый контроль дело о пожаре в иркутском торговом центре 

Авторадио 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин будет лично следить за ходом расследования инцидента в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске, где пострадали дети. Уголовное дело завели по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет РИ АНовости. Задержан технический директор ТРЦ и двое сотрудников. Сегодня днем дети собрались в одной из игровых комнат на представление с химическими опытами. Во время шоу загорелся один из реагентов. Дети в первом ряду получили ожоги. За медицинской помощью обратились восемь человек от пяти до 13-ти лет, все доставлены в городскую больницу №3. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у них 25-процентные ожоги тела.
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