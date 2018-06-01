СК опубликовал видео взрыва в иркутском ТЦ

Детское шоу с химическими реактивами закончилось ожогами и госпитализацией для восьми зрителей в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске. Следственное управление СК РФ по региону опубликовало кадры с места происшествия.

В реанимацию доставили двоих детей с ожогами 25% тела, один из них переведен в отделение интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком. Всего за помощью обратились восемь детей от пяти до 13-и лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным СК, во время представления произошел выброс горючего газа, который попал на газовую горелку, в результате чего и пострадали дети, сидящие на первом ряду.

1 июня, в «Комсомолле» началась развлекательная программа на платформе «Гравитация». Детям пообещали, что они «поиграют на лазерной арфе, вздрогнут от маленького водородного взрыва и узнают, как устроен фейерверк». Однако эксперимент зашел слишком далеко, в результате чего дети получили травмы. В какой-то момент воспламенилась горючая паровоздушная смесь, которая находилась на столе лаборатории. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело.