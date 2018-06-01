Ещё
Юные книголюбы из СВАО побывают на «Библиокухне»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Юные книголюбы из СВАО побывают на «Библиокухне» 

Управа Алтуфьевского района 22 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В ближайшую субботу, 2 июня, в СВАО пройдет необычное мероприятие, приуроченное ко Международному дню защиты детей. Сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара приедут на северо-восток Москвы и раскроют все секреты «библиотечной кухни». Как сообщила менеджер по связям с общественностью учреждения Наталья Антоничева, в рамках импровизированного застолья пройдут мастер-классы, конкурсы, театральные выступления и фотосессии.
— Например, ребята накроют стол блюдами, которые они собственноручно изготовят в технике аппликации. Кроме того, дети разыграют народную сказку «Колобок» в новой интерпретации, — рассказала она.
Мероприятие будет приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет 2 июня в 14.00. Гостей ждут в Бабушкинском парке культуры и отдыха по адресу: улица Менжинского, дом 6, стр. 1. (ак)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
В первый день лета в СВАО дадут старт «Московской смене» Парк «Остров мечты» обеспечат транспортной инфраструктурой – Собянин В СВАО даст выступление Государственный духовой оркестр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение