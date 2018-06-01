Юные книголюбы из СВАО побывают на «Библиокухне»

В ближайшую субботу, 2 июня, в СВАО пройдет необычное мероприятие, приуроченное ко Международному дню защиты детей. Сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара приедут на северо-восток Москвы и раскроют все секреты «библиотечной кухни». Как сообщила менеджер по связям с общественностью учреждения Наталья Антоничева, в рамках импровизированного застолья пройдут мастер-классы, конкурсы, театральные выступления и фотосессии.

— Например, ребята накроют стол блюдами, которые они собственноручно изготовят в технике аппликации. Кроме того, дети разыграют народную сказку «Колобок» в новой интерпретации, — рассказала она.

Мероприятие будет приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет 2 июня в 14.00. Гостей ждут в Бабушкинском парке культуры и отдыха по адресу: улица Менжинского, дом 6, стр. 1. (ак)