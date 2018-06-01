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В детсаду Ростова выбрали президента: победитель предложил сделать в поликлиниках комнаты с игрушками
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В детсаду Ростова выбрали президента: победитель предложил сделать в поликлиниках комнаты с игрушками 

161.ru 14 минут назад
Фото: 161.ru
В ростовском детском саду начала работать правовая программа. Первым ее событием стали выборы президента среди дошкольников, за них голосовали воспитанники сада. Семь кандидатов сами придумали предвыборные кампании. В частности, они предложили сделать хоккейную школу, бассейн, чтобы «дети учились плавать и играть в водные игры», по парку на каждой улице.
Накануне воспитанники детского сада № 117 сами опустили бюллетени в урну. По результатам выборов президентом стал четырехлетний Владимир Яковлев. Он предложил устроить в каждом дворе спортивную площадку, сделать красочный ремонт в детских поликлиниках и больницах, организовать комнаты с детскими игрушками.
Многие проигравшие расстроились так сильно, что расплакались. Для того, чтобы успокоить, им предложили войти в палату министров.
— В то время, как остальные будут играть, им придётся приходить ко мне, решать вопросы, которые касаются их групп, других деток. Допустим, они не хотят манную кашу на завтрак, тогда мы будем рассматривать меню, выбирать замену, — рассказала заведующая детским садом Светлана Ладная.
Она добавила, что идея родилась, когда дети предложили посадить на аллею в детском садике белую тютину, яблони и орехи. Деревья уже высадили.
Президента выбрали на один год до 31 мая 2019 года. Через год в саду пройдут новые выборы.
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