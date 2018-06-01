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Квест «Мышеловка» обрел в Костроме невероятную популярность
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Квест «Мышеловка» обрел в Костроме невероятную популярность 

Kostroma.Today 16 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Музей сыра предлагает детям новое развлечение, узнал KOSTROMA.TODAY. Квест «Мышеловка» уже стал очень популярным.
Впервые этот квест был опробован в Ночь музеев. Дети и подростки с удовольствием проходили в музее Сыра задания и отгадывали загадки.
После этого с большим интересом участники «Мышеловки» слушали рассказ опытного сырного сомелье о сыроделии, правильном употреблении сыра и его необычных сортах.
Квест уже полюбился многим детям.
Сейчас музейный квест могут пройти все желающие. Для этого нужно собрать команду 5-10 человек и забронировать время.
В «Мышеловке» могут принять участие дети от старшей группы детского сада до 12 лет. Продолжительность квеста — 40 минут.
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