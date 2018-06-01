Квест «Мышеловка» обрел в Костроме невероятную популярность

Музей сыра предлагает детям новое развлечение, узнал KOSTROMA.TODAY. Квест «Мышеловка» уже стал очень популярным.

Впервые этот квест был опробован в Ночь музеев. Дети и подростки с удовольствием проходили в музее Сыра задания и отгадывали загадки.

После этого с большим интересом участники «Мышеловки» слушали рассказ опытного сырного сомелье о сыроделии, правильном употреблении сыра и его необычных сортах.

Квест уже полюбился многим детям.

Сейчас музейный квест могут пройти все желающие. Для этого нужно собрать команду 5-10 человек и забронировать время.

В «Мышеловке» могут принять участие дети от старшей группы детского сада до 12 лет. Продолжительность квеста — 40 минут.

6+