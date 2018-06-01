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В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социально-реабилитационный центр «Искорка»
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В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социально-реабилитационный центр «Искорка» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 10 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Социально-реабилитационному центру «Искорка» в селе Вощажниково будут выделены средства на закупку мебели. Проработать данный вопрос Правительству области поручил губернатор Дмитрий Миронов, 1 июня посетивший учреждение в ходе рабочей поездки в Борисоглебский и Ростовский районы.
Центр оказания социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, создан в 1995 году. Учреждение рассчитано на круглосуточное и дневное пребывание детей. С ними работают опытные воспитатели, которые проводят занятия и развлекательные мероприятия, оказывают помощь в подготовке домашних заданий, осуществляют постоянный контроль за учебной деятельностью школьников. Сегодня здесь проживают 19 детей, а в прошлом году помощь специалистов получили более 190 человек.
Дмитрий Миронов пообщался с воспитанниками и педагогами центра и вручил им подарки — настольные игры и сертификат на приобретение мебели.
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