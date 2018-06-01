Хоккеисты омского «Авангарда» приехали в гости к детям в ОДКБ 

Нападающий «Авагнарда» Антон Ковалев поздравил маленьких пациентов гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы с Днем защиты детей, сообщает пресс-служба клуба.
Дети радовались шоу мыльных пузырей и подаркам. Маленькие пациенты не могут никуда выходить, так что визит Антона Ковалева для них стал настоящим праздником.
Малыши долго не отпускали гостя, фотографировались с ним.
Напомним, ХК «Авангард» уже не в первый раз устраивает такую акцию. Игроки приезжают с подарками для детей на Новый год и другие праздники, во всем стараются помочь гематологическому отделению больницы.