Кто приходит на помощь детям

В России множество праздников, связанных практически с любой сферой жизни. 1 июня, в день защиты детей, рассказывают про трагедии и рассуждают о необходимости улучшить законодательство, повлиять на родителей, обсуждают глобальную картину. Тем временем в стране огромное количество детей, которые нуждаются в реальной материальной и моральной поддержке: сироты, инвалиды, малыши-отказники, юные борцы с тяжёлыми формами онкологии. Им на помощь приходят благотворительные фонды.

«Подари жизнь»

Созданный в 2006 году по инициативе Галины Чаликовой фонд, 12 лет помогает детям любых возрастов бороться с онкологическими заболеваниями. Это один из самых обеспеченных фондов, собирающий от 1-2 миллиардов рублей в год.

За годы работы к организации не было претензий ни от власти, ни со стороны общественности. Они помогают тысячам детей биться с, вероятно, самым страшным заболеванием современности.

vk.com/podaryzhizn

«Подари жизнь» оплачивает операции, лечение и препараты, тем детям, которые по той или иной причине не получили государственную квоту. Спасают юных пациентов из глухих местечек, где нет ни оборудования, ни лекарств, для эффективного лечения.

Благотворители занимаются не только финансовыми вопросами, но и организуют работу волонтёров в больницах, развивают безвозмездное донорство крови и что крайне важно ведут огромную работу по облегчению доступа к обезболиванию.

Помимо прочего, фонд предоставляет амбулаторные квартиры детям, приехавшим на лечение в Москву из других регионов. Эта организация привлекает средства, размещая рекламу в крупных СМИ.

Фонд Помощи Детям (WorldVita)

Основанный в 2009 году фонд оказывает адресную финансовую помощь в лечении детей с онкологическими, гематологическими, кардиологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Организация привлекает средства как частных, так и корпоративных благотворителей. Важным отличием этого фонда является принцип, по которому тяжелобольных детей направляют на лечение в ту клинику, где наибольший шанс выздоровления включая иностранные медицинские учреждения.

«Линия жизни»

Зарегистрированный в 2008 году фонд. Борется за снижение детской смертности от тяжёлых заболеваний, излечимых с помощью современных достижений медицины.

Организация оказывает помощь детям с такими диагнозами, как: краниостеноз, сосудистая патология головного мозга, гидроцефалия, сколиоз и черепно-мозговая грыжа.

vk.com/fond.life.line

Они не только помогает конкретным детям, но и обеспечивают клиники необходимыми инструментами, материалами и медикаментами.

Отдельно отметим позицию фонда при сборе средств — там не «давят на жалость», но стараются делать добрые дела с улыбкой.

«Виктория»

Создан в 2004 году президентом «Уралсиба» Николаем Цветковым специализируется на помощи детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в тяжелой жизненной ситуации Фонд, использует как личные средства Цветкова, так и пожертвования участливых граждан.

«Дети России»

Созданный в 1999 году фонд занимается поддержкой детей и подростков, защитой их социальных и интересов.

Организация поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, а также налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям — руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми. Фонд занимается поддержкой «на местах», там, где помощь действительно нужна. Они быстро реагируют на конкретные случаи, где необходима поддержка.

В 2011 году Благотворительный фонд «Дети России» стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО

vk.com/detirossiicom

Запросы о помощи не ограничиваются одними лишь фондами — социальные сети заполнены постами о сборах средств на лечение больных детей. Но нужно быть бдительным, прежде чем отправлять деньги убедиться, что этому ребёнку действительно нужна помощь, а деньги не уйдут в пустоту. Если проверить нет возможности — обратитесь в одну из проверенных организаций. Их контакты легко найти в интернете.

Население России более 140 миллионов человек, если хотя бы половина внесёт, например 10 рублей — итоговая сумма будет свыше 700 миллионов. В благотворительности важна каждая копейка — ведь миллионы сознательных граждан спасут миллионы жизней.

И главное — помощь, это не всегда про деньги. Все организации, приведённые выше оказывают моральную поддержку, организуют волонтёров. Любой желающий может внести свой весомый, но совершенно необязательно материальный вклад.