Воробьев стал пассажиром поезда Московской детской железной дороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки посетил Московскую детскую железную дорогу в Кратове. Она единственная в Подмосковье и одна из 25‐ти в стране, где дети не играют в паровозики, а управляют ими.

Работа этой железной дороги целиком зависит от детей. Только в составе работают 30 человек — контролеры, начальник поезда, машинист. Дети работают и на платформе, в диспетчерских и на всем пути следования поезда. «В составе всего три взрослых человека — те, которые работают на железной дороге. Остальные дети. Полностью состав ведут дети. Как видите, безопасно», — отмечается старший инструктор Галина Куценко.

Сегодня пассажиром такого поезда стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Московская детская железная дорога была открыта 2 мая 1937 года. За 81 год детская дорога познакомила с профессиями на железнодорожном транспорте более 45 тысяч учащихся.

Источник фото: телеканал «360»

Длина детской железной дороги составляет 4,9 километра. На ней организованы 2 платформы. Подвижной состав состоит из тепловозов ТУ2-078, ТУ2-129, которые прошли капитальный ремонт в 2005 году.

Источник фото: телеканал «360»

Всего на дороге занимается 765 юных железнодорожников. Коллектив детской дороги проводит учебно-воспитательную и профориентационную работу с учащимися 5-11 классов из 40 общеобразовательных школ Люберецкого, Раменского, Воскресенского районов и Жуковского. Кроме того, на практику сюда приезжают и из Москвы.

«Я пришел сюда в 2015 году. Меня привела мама. Я начал учиться, изучать сигналы и правила. Прошло три года, я успешно сдал экзамены и теперь имею право на управление подвижным составом. Для меня детская дорога — это жизнь. Артерия. Мы настолько ее любим, что готовы просыпаться в три утра. Я проснулся в три утра, чтобы приехать на детскую дорогу, организовать движение», — говорил Артем Ерулаев. В будущем он планирует поступать в Российский университет транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

Теоретический курс здесь проходит с октября по май, далее проводятся экзамены, и юные железнодорожники допускаются к учебно-производственной практике в течение лета. 60% выпускников школы юного железнодорожника поступают в профильные вузы и идут работать по профессии.