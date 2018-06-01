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Машков приехал на международный детский фестиваль в Новокузнецк
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Машков приехал на международный детский фестиваль в Новокузнецк 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Газета Кемерова
Актёр и режиссёр Владимир Машков приехал на международный фестиваль «Кукла в детских руках» в Новокузнецк в качестве почётного гостя, сообщает kp.ru.
Трёхдневный форум открылся 1 июня, в День защиты детей. Среди участников — представители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга.
«Мне кажется, дети все талантливы. Другое дело — мы не всегда можем разглядеть талант в ребёнке, но мы можем увидеть ребёнка с артистическим складом характера», — заявил Машков.
Артист будет вручать спецприз за лучшую актёрскую игру.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что просмотр спектаклей состоится 2 и 3 июня, церемония награждения — 3 июня.
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