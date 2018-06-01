Чем кормят принцесс

Содержание«Золотой» стандарт питанияГибкое ограничение vs строгий запретТайны королевских завтраковМеню для принцесс

Не правда ли, странно, что в интернет-космический век в мире все еще есть короли и принцессы, и не в сказках, а в реальной жизни. Примерно тридцатью государствами в мире управляют монархи, у которых есть многочисленные наследники. Хоть они и королевской крови, но растут, играют и едят наравне с обычными детьми.

Кто следит в монарших семьях за правильным питанием, например? Царственные мамы или армия поваров вкупе с диетологами? Чем кормят нынче принцесс и как организовано питание будущих правителей, изучаем на MedAboutMe.

«Золотой» стандарт питания

Любая мама, будь она хоть царских, хоть простых кровей, желает своему ребенку здоровья. Без правильного питания о хорошем здоровье мечтать не приходится. А врачи, меж тем, бьют тревогу по поводу того, что все дети на земле уже в зоне опасности. К старым «врагам» (болезням, голоду, войнам и бедности) добавились новые. Их «имена» у всех на слуху:

вредная фастфудовская еда; малоподвижный образ жизни; стрессы; ожирение.

Как найти идеальную модель питания? Ученые многих стран пытаются вычислить некий «золотой стандарт» в еде, но пока безуспешно.

Личный опытКристофер Гарднер, профессор, Медицинская школа университета в Стэнфорде

Мы тратим много сил на исследование вопросов питания, но говорить о серьезных результатах рано. Чтобы сделать фундаментальные научные выводы, специалистам потребовалось бы организовать наблюдение за группами добровольцев в течение 100 лет. Разумеется, мы не можем заставить тысячи человек (особенно это касается детей) придерживаться определенной диеты много лет, чтобы наблюдать за тем, как включение сои в рацион поможет прожить дольше.

Мы можем лишь ограничиться доступными методами исследования и постепенно собирать фрагменты, чтобы в итоге соединить их в общую картину, сделать выводы и создать-таки единую теорию здорового питания. Надеемся, что это позволит существенно снизить количество заболеваний у детей, вызванных гиподинамией, ожирением, употреблением «вредных» продуктов питания.

Как бы то ни было, но в каждой стране есть свои пищевые особенности. Изучение традиционных моделей питания позволило ученым выяснить, что если в основе любого рациона лежит употребление низкокалорийных продуктов, где есть большое количество воды и клетчатки (фрукты, овощи), тогда польза будет двойная: организм получает весь набор необходимых веществ, а переедания удастся избежать.

Гибкое ограничение vs строгий запрет

Почему японские дети считаются одними из самых здоровых? Потому что Япония всегда славилась разумным подходом к питанию. Дети с малых лет приучены к этому.

Во-первых, японцы не приветствуют «быстроедов», все в японской семье делается с толком, с расстановкой.

Во-вторых, в японской культуре еда — это источник удовольствия, которое они привыкли растягивать.

В-третьих, деликатесы и сладости для детей не каждый день появляются на столе, а лишь иногда и в небольшом количестве.

Повседневная пища обычно включает рис, рыбу, овощи, фрукты. Не случайно же в японской колыбельной песенке есть слова о том, что пока ребенок спит, мама приготовит ему вкусную еду, где есть и красная фасоль, и рыбка, и рис, и капуста.

А еще японцы не делают больших запасов вредных продуктов, поэтому им не приходится прятать от детей сухарики-печеньки-конфетки. Строгими запретами трудно добиться понимания. Гораздо лучше гибкое ограничение определенных продуктов, хотя бы в период активного роста детского организма.

Личный опытЛиэнн Бирч, профессор, специалист по детскому питанию

Основное внимание в своих исследованиях я уделяю индивидуальным факторам, влияющим на развитие поведенческих различий потребления пищи и риска ожирения среди младенцев, детей и подростков. В последние годы внимание сосредоточено на возможность влияния на грудное вскармливание, предотвращение чрезмерного увеличения веса в младенчестве и снижения избыточного веса детей путем изменения рациона. Текущие исследования направлены на профилактику раннего ожирения малышей, включая грудное вскармливание. Большое внимание мы уделяем изучению проблемы увеличения веса детей из-за неправильной организации питания дома и появления в рационе ребенка чрезмерного количества вредной еды.

К сожалению, приходится признать тот факт, дети постоянно видят в рекламных роликах, как навязывается нездоровая еда, что, на мой взгляд, очень мешает родителям приучать детей к правильной пище. Родителям мы настоятельно советуем: вместо того, чтобы постоянно держать дома большие запасы конфет, мороженого и прочих сладостей, лучше сходите с ребенком пару раз в детское кафе. И пользы, и удовольствия вы и ваши дети получат гораздо больше.

Тайны королевских завтраков

А что же королевны и королевичи? Едят, верно, золотыми ложками сплошь элитные продукты.

Как оказалось, все гораздо проще. Хоть жизнь наследников королевских семей и находится под пристальным вниманием СМИ, но, все же, пробраться за ворота замков сложно. Спасают «инсайдеры», которые время от времени приоткрывают тайны королевских трапез.

Если собрать вместе малолетних королевских отпрысков в европейских странах, то получится небольшой детский сад или начальная школа.

Что до поведения и обучения соответствующим манерам, то раньше этим занимались няни и воспитатели вместе с учителями, но современные родители из королевских семей предпочитают это делать самостоятельно. Во всяком случае, стараются, не смотря на свой плотный график по выполнению официальных обязанностей. И воспитываются все принцы и принцессы гораздо строже, чем можно представить. В семье герцога и герцогини Кембриджских, например, раскапризничавшаяся на людях принцесса Шарлотта получила строгий выговор от мамы Кэтрин. Те же правила касаются питания детей.

Практически всеми царственными родителями отвергнута теория о бесспорной пользе эксклюзивных продуктов. Повара, занятые приготовлением еды для королевских семей, знают, что в меню обязательно должны быть включены овощи, фрукты, бобовые. Однако, есть определенный набор продуктов, на которые наложен строгий запрет. Например, чеснок и моллюски в любых вариантах никогда не встретятся в блюдах, которые готовят для венценосных особ английского королевского двора.

Меню для принцесс

Британская королевская семья так знаменита, что, кажется, мы знакомы с каждым из них лично. Особенно интересно всем, как поживают юные наследники престолов. Однако несмотря на отслеживание СМИ каждого публичного появления принцев и принцесс, никто толком не знает, что происходит за закрытыми дворцовыми дверями. Правда, внуки британской королевы стали нарушать незыблемые прежде правила протокола и всем любопытствующим удается кое-что узнать о том, как живут, что едят и как воспитывают будущих наследников.

Одно из нововведений Кэтрин и Уильяма — совместные трапезы с детьми. Ранее такое не практиковалось, но Кембриджские герцоги придерживаются правила, что семья должна быть на первом месте, поэтому родители сами должны убедиться в том, что дети любят есть, а что им не нравится. При этом, Герцогиня Кэтрин часто сама готовит еду для своего семейства, а у принцессы Шарлотты есть свой маленький столик на кухне, где она, повторяя за мамой, создает собственные кулинарные «шедевры». Мама принцессы любит готовить и предпочитает семейные проверенные рецепты для приготовления блюд, когда она готовится к приему гостей.

Важно!

Кембриджские родители довольно строги с детьми в отношении поведения за столом. Никто не уговаривает доедать и не заставляет «съесть сквозь слезы», но и в промежутках между едой детям не позволят есть все, что им вздумается. Предложить могут только стакан молока.

Если же разбушевавшиеся дети сбросят еду на пол, то они обязательно будут убирать ее сами. Персонал лишь поможет немного. Это правило выполняется неукоснительно.

Зная предпочтения детей, Кэтрин и Уильям регулируют получение «вкусностей», но сладости в большом количестве во время трапезы не допускаются.

Личный опытДаррен Макгрейди, бывший шеф-повар при дворе королевы Елизаветы II

Меню заранее отправлялось королеве, чтобы она отметила, что именно ей хотелось бы на завтрак, обед и ужин. Обычно это были простые блюда, но я знал все любимые блюда Ее Величества. Особенно она любила шоколад. Принц Уильям , кстати, до сих пор предпочитает всем прочим десертам шоколадный торт.

Когда принцы были маленькими, за их питанием следила принцесса Диана. Иногда она нарушала строгие законы и отправлялась с детьми в Макдональдс . Так что Уильям и Гарри попробовали в свое время гамбургеры, чему я был удивлен невероятно. На мое предложение сделать подобное самому, Диана ответила, что этот поход, как игрушка для детей, поэтому иногда можно им позволить сходить в пиццерию и съесть чипсы. Все же иногда им разрешали побыть обычными ребятишками. Разумеется, все это проделывалось в тайне от Чарльза, так как принц ярый приверженец органических продуктов.

В какой бы семье не росли дети, принципы здорового питания для малышей стараются придерживаться все мамы. Они достаточно просты и для их соблюдения требуется лишь терпение и любовь к детям.

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