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3191 житель Дона обратился к медикам из-за укусов клещей с начала года
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3191 житель Дона обратился к медикам из-за укусов клещей с начала года 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 1104 ребенка в возрасте до 14 лет.
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