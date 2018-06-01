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3191 житель Дона обратился к медикам из-за укусов клещей с начала года
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3191 житель Дона обратился к медикам из-за укусов клещей с начала года
АиФ Ростов
1 час назад
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Фото:
АиФ Ростов
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 1104 ребенка в возрасте до 14 лет.
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